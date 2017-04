Antwerpser kan een huwelijksaanzoek niet zijn

Wie in Antwerpen zijn partner ten huwelijk wil vragen, kan misschien iets leren van Olivier Van de Vorst. Die 27-jarige uit Berchem koos de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal uit om zijn vriendin Sofie Bogaert (26) te verrassen.

Olivier had alles mee om afgelopen woensdag van zijn aanzoek een romantische hoogvlieger te maken: het zonnetje was van de partij en iedereen die betrokken werd om de verrassing voor zijn geliefde te doen slagen, werkte wat graag mee.

Zo stuurde Sofie’s bazin haar woensdagmorgen weg van het werk. ‘Ik was een beetje ongerust, ik dacht dat ik mijn C4 zou krijgen’, zegt Sofie. In haar auto lag een opdracht. ‘Ze moest een raadsel oplossen dat haar tot bij de Onze-Lieve-Vrouwetoren in ’t Stad bracht. Dat is gelukt’, zegt Olivier.

Hij had voor haar een bezoek aan de toren geregeld. ‘Ik was eigenlijk al van plan om haar te vragen tijdens onze vakantie in Spanje, maar de ring was nog niet klaar. Door een ingeving ben ik op de site van de stad gaan kijken. Zo kwam ik uit bij de toren’, vertelt hij.

Stadsgids

Aan de voet van de trots van Antwerpen stond een stadsgids met een groep haar op te wachten. ‘Een privérondleiding was niet mogelijk’, zegt Olivier. Maar wat Sofie niet wist, was dat haar toekomstige verloofde zich in de buurt had verstopt om als laatste mee de toren te beklimmen. Met de hulp van een wachter en de gids, die in het complot betrokken waren, geraakte de jongeman ongezien mee boven. En dat bleef hij al die tijd, tot de groep het panorama op zo’n honderd meter hoogte bereikte.

Daar kwam plots haar Olivier tevoorschijn, die een knieval maakte en zijn Sofie ten huwelijk vroeg. Overmand door emoties zei ze overtuigd ja. ‘We leerden elkaar een jaar en acht maanden geleden tijdens een housewarming van een gemeenschappelijke vriendin. Na enkele dates voelde het meteen goed aan en snel daarna woonden we samen, een ideale relatietest’, vertellen Olivier en Sofie.

Het jonge paar woont in Berchem. Wanneer ze gaan trouwen, hebben ze nog niet beslist.