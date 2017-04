Voorlopige opkomst vergelijkbaar met 2012

De opkomst voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen ligt zondag op de middag op 28,54 procent. Dat is vergelijkbaar met de 28,29 procent bij de vorige stembusgang van 2012. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten. De laatste stembureaus blijven open tot 20.00 uur.

Bij de vorige presidentsverkiezingen, uiteindelijk gewonnen door de socialist François Hollande, bedroeg de definitieve opkomst 79,48 procent. De verkiezingen van 2002 waren die met de zwakste opkomst (71,6 procent).

Er gelden deze keer scherpe veiligheidsmaatregelen wegens het terreurgevaar: meer dan 50.000 politieagenten en 7.000 militairen waken over de kiezers. Zo’n 47 miljoen mensen zijn stemgerechtigd. Miljoenen Fransen weten nog niet op wie ze gaan stemmen, en velen zijn sowieso niet van plan te gaan stemmen.

Van de elf kandidaten maken er vier kans om naar de tweede ronde op 7 mei te gaan: de extreemrechtse Marine Le Pen, de centrumkandidaat Emmanuel Macron, de rechtse François Fillon en de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon.

De verkiezingsuitslag wordt met spanning afgewacht, ook wegens haar belang voor Europa. In de EU is men als de dood voor een zege van een ‘extremist’, zij het een aan rechtse of een aan linkse kant. In dat geval dreigen zaken als een Frexit, een instorting van de euro of een Frans opstappen uit de Navo.

Brussels Expo

De verkiezingen zijn ook in Brussel volop aan de gang. Nog tot 19.00 uur kunnen de Fransen die in Brussel hun stem uitbrengen terecht in Brussels Expo, waar ook de agenten en het leger nadrukkelijk aanwezig zijn voor een vlot verloop, of in een tweede stembureau in het Consulaat-generaal van Frankrijk in de Regentlaan.

In totaal wonen er in België zowat 91.500 stemgerechtigde Fransen, van wie 46.000 in Brussel. Vanwege de grote opkomst die verwacht wordt, werd een stembureau geopend in een paleis van Brussels Expo.

Voor de Fransen in België blijft de presidentiële verkiezing een belangrijke gebeurtenis in het thuisland. ‘We willen toch mee beslissen over wat er in ons land gebeurt, want op een dag keren we zeker terug’, vertelt Caroline Monterrat. ’We weten niet echt wat er zal gebeuren en dus hebben we toch wat schrik, maar we hopen vooral dat het niet Le Pen wordt.’

Toch heeft niet elke kiezer een gedecideerde mening. ‘Ik heb de indruk dat het weinig zal veranderen en wist eigenlijk niet goed voor wie te stemmen’, vertelt Remi Charavel. ‘Ik twijfelde tussen twee personen en heb er dan maar eentje gekozen. Eerlijk gezegd, heb ik de campagne niet echt gevolgd.’

Ontruimd

Het startschot werd voor de stemronde werd zaterdag gegeven in overzeese gebieden als de eilandengroep Saint-Pierre et Miquelon, gelegen voor de oostkust van Canada. Ook in Frans-Guyana, in Zuid-Amerika, op de Franse eilanden in de Caraïben en in Frans-Polynesië konden kiesgerechtigden al hun stem uitbrengen.

Het Franse consulaat in New York, waar honderden Fransen zaterdag konden stemmen voor de presidentsverkiezingen, moest in de late namiddag even geëvacueerd worden omdat er een verdachte auto was opgemerkt.