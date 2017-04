Ex-Girowinnaar Michele Scarponi (37) overleden na aanrijding op training

De Italiaanse profwielrenner Michele Scarponi (37) is dit weekend overleden. Hij zou aangereden zijn door een lichte vrachtwagen tijdens een trainingsrit, zo meldt de Gazzetta dello Sport.

Volgens de Gazzetta dello Sport was Scarponi bezig aan een trainingsritje in het Italiaanse Filottrano toen hij frontaal werd gegrepen door een lichte vrachtwagen op een industrieweg. Een tiental autobestuurders zagen het ongeval gebeuren en verwittigden meteen de hulpdiensten, maar die konden bij aankomst slechts het overlijden van de 37-jarige Italiaan vaststellen... Scarponi laat een vrouw en twee kinderen, een tweeling, achter.

Michele Scarponi was sinds 2002 profwielrenner en stond vooral bekend als een goeie klimmer. Hij won in 2011 de Giro nadat Alberto Contador gediskwalificeerd werd. Scarponi was onlangs benoemd als de kopman van Astana voor de volgende Giro na het forfait van Fabio Aru. Vorige maandag nog bezorgde hij Astana een eerste seizoenszege na een aankomst bergop in de Tour of The Alps...

Paralizado y sin palabras ante la noticia sobre el atropello a Scarponi,gran persona y siempre con una sonrisa contagiosa.D.E.P amigo. — Alberto Contador (@albertocontador) April 22, 2017

The thoughts of the entire @Lotto_Soudal team go out to the family and loved ones of Michele Scarponi. — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) April 22, 2017

No words for this. Our thoughts go out to @MicheleScarponi's family and friends. R.I.P. https://t.co/D3eVbLwLHO — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) April 22, 2017

Incredible to realize this is only five days ago. May the cycling family stand by Michele's loved ones. pic.twitter.com/SRwCJKWDmw — José Been (@TourDeJose) April 22, 2017

Our thoughts and prayers go to the family, friends and team of Michele Scarponi, who passed away this morning in a traffic incident. pic.twitter.com/12bWoMHi05 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) April 22, 2017

Scarponi was een geliefde renner in het peloton. Hij viel ook op door zijn opvallende trainingsmaatje, de papegaai Frankie...