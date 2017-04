NBA. Oklahoma verkleint achterstand op Houston, Boston klopt Chicago

Oklahoma City heeft de achterstand op Houston Rockets in de play-offs van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA verkleind. Een derde nederlaag op rij leek in de maak, maar in de laatste seconde miste James Harden de kans op een driepunter. Daardoor ging de zege met twee punten verschil naar Oklahoma (115-113). De Rockets leiden de series nu nog met 2-1, het vierde duel tussen beide teams is zondag.