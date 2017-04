Ook immuuntherapie voor patiënten met eerste lijn longkanker terugbetaald

Patiënten met eerste lijn longkanker kunnen vanaf 1 mei een beroep doen op terugbetaling voor immuuntherapie. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) bekendgemaakt.

‘Dit betekent dat deze patiënten toegang krijgen tot een therapie die betere overlevingskansen biedt en een veel hogere levenskwaliteit tijdens de behandeling’, zegt ze.

Immuuntherapie bestaat momenteel maar voor een beperkt aantal kankers, waaronder huid- en longkanker. De behandeling is minder zwaar dan de gebruikelijke chemokuur. Patiënten verliezen hun haar niet en zijn doorgaans veel minder misselijk en moe.

Bovendien is immuuntherapie ook een stuk efficiënter: bij chemo reageert tot 28 procent van de patiënten op de behandeling, bij immuuntherapie loopt dat op tot 45 procent. Bovendien houdt immuuntherapie de groei van tumoren langer tegen.

5.000 patiënten in 2017

Minister De Block besliste eerder al dat immuuntherapie sneller moet worden terugbetaald. Sinds 1 januari kunnen patiënten met huidkanker, Hodgkin lymfoon, niercelkanker en tweede lijn longkanker (kanker die al eerder werd behandeld via chemo of een andere therapie) op terugbetaling rekenen.

Vanaf 1 mei komen daar nu ook de patiënten met een nog niet eerder behandelde longkanker bij. ‘Immuuntherapie evolueert in razende vaart. Ik verwacht dat we de komende maanden nog meer dergelijke behandelingen in de versnelde terugbetaling kunnen plaatsen’, zegt De Block. Concreet denkt ze aan blaas-, hals- en nekkankers.

Tot begin januari konden zowat 500 Belgische kankerpatiënten behandeld worden met immuuntherapie. Het ging dan enkel om mensen met een vorm van huidkanker. Minister De Block verwacht dat dat er in de loop van 2017 al zowat 5.000 zullen zijn, onder wie 2.000 longkankerpatiënten. Tegen 2019 moet het aantal patiënten stijgen tot 10.000 à 11.000.