Eén op de vijf flitspalen is defect

Eén op de vijf flitspalen op snel- en gewestwegen in Vlaanderen is stuk of onbruikbaar. Voor een aantal politie­zones is de maat vol: ‘We kunnen al een jaar lang geen enkele hardrijder flitsen op gewestwegen. Dan klopt er iets niet’, klinkt het.

Het gaat om zo’n 300 van de 1.400 flitsers, blijkt uit de meest recente meting van begin april, schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zaterdag.

Vooral de provincies Antwerpen en Limburg scoren ondermaats: amper zeventig procent van de flitspalen is er op dit moment bruikbaar. Het Agentschap ­Wegen en Verkeer, ­eigenaar van de 1.400 flitspalen, erkent dat ze in deze provincies een tandje moeten bijsteken. Vaak ligt een softwarefout aan de basis, of zijn detectielussen in het wegdek aan vervanging toe.

Dat vraagt tijd. ‘Zeker in steden is het complex’, klinkt het. ‘Daar moeten we vaak delen van de weg afsluiten om bijvoorbeeld de detectie­lussen in de weg te herstellen. Dat doe je niet zomaar.’

Toch wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dat er op korte termijn meer werkende camera’s in Vlaanderen langs de weg staan. ‘We moeten de ambitie hebben om in alle provincies op relatief korte termijn een benuttingspercentage van tachtig procent te halen’, benadrukt hij.

Een flitspaal kost al snel 30.000 euro. Voor het herstel van alle palen heeft het agentschap 2,7 miljoen euro per jaar beschikbaar.