Tim Wellens mikt op goed resultaat in Luik: “Sluit aan bij mijn kwaliteiten”

Tim Wellens is kopman voor Lotto Soudal in Luik-Bastenaken-Luik. Zowel in de Amstel Gold Race (42e), als in de Waalse Pijl (18e) bleef een goed resultaat uit, de Limburger wil daar zondag verandering in brengen.

Wellens werd weliswaar vierde in de Brabantse Pijl, maar hij hoopte op meer in de andere heuvelklassiekers. “Luik-Bastenaken-Luik wordt de vierde wedstrijd in twee weken voor mij. Hoewel ik me telkens goed voelde, bleef het verhoopte topresultaat uit. Afgaande op mijn conditionele paraatheid, hoef ik zeker niet wanhopig te zijn. Ik ben erg gedreven om er zondag vol voor te gaan, in een wedstrijd die aansluit bij mijn kwaliteiten. De voorbije jaren heb ik de finale niet kunnen rijden, maar ik heb de ambitie om dat nu wel te doen. Wanneer je in Luik in de diepe finale meespeelt, behaal je automatisch een mooi resultaat.”

“Ik zie twee cruciale passages: de aanloop naar La Redoute en de aanloop naar La Roche-aux-Faucons. Beide keren rijden we in dalende lijn aan een hoog tempo naar de voet van de helling die over smalle wegen loopt. Zeker op La Roche-aux-Faucouns zal er hard koers gemaakt worden. Als je daar niet voorin zit, dan mag je het schudden want je kan ervan op aan dat het scheurt op de klim. Het is belangrijk om daar nog de benen te hebben om voorin op te draaien en om ploegmaats aan je zijde te hebben die je naar de voet kunnen brengen. Luik-Bastenaken-Luik is een echte afvallingskoers. De deur staat achteraan open. Vandaag deden we een verkenning van het parkoers. Door wegenwerken in Stavelot is dat gewijzigd en werden de Wanne, de Stockeu en de Haute-Levée vervangen door drie andere hellingen. Die fase is best pittig, maar vermoedelijk zal dat de wedstrijd niet sterk beïnvloeden.”

Selectie Lotto Soudal: Sean De Bie, Bart De Clercq, Thomas De Gendt, Tomasz Marczynski (Pol), Rémy Mertz, Tosh Van der Sande, Jelle Vanendert en Tim Wellens.