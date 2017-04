Dierenmishandeling zwaarder bestraft in Brussel

Het Brussels Parlement heeft vrijdag unaniem groen licht geven voor een ordonnantie waarin de administratieve en strafrechtelijke straffen voor inbreuken op de wetgeving rond dierenwelzijn worden aangepast en gelijkgeschakeld met inbreuken op het milieurecht.

Strafrechtelijke sancties kunnen voortaan gaan van 50 tot 100.000 euro, waar vroeger het maximum 500 euro bedroeg. Indien er verzwarende omstandigheden zijn kan de boete oplopen tot 300.000 euro. De mogelijke gevangenisstraffen gaan van 8 dagen tot 2 jaar en zelfs tot 3 jaar bij verzwarende omstandigheden. Indien het parket geen strafrechtelijke vervolging instelt, zijn administratieve boetes opgelegd door Leefmilieu Brussel mogelijk tot 62.500 euro.

‘Dierenwelzijn is een ernstige aangelegenheid waar we niet licht mee omspringen’, vindt de bevoegde staatssecretaris Bianca Debaets. ‘Dierenmishandeling of illegale dierenhandel moet zwaar bestraft worden en zelfs worden uitgeroeid. De hoogste straffen worden uiteraard - en gelukkig maar - zelden uitgesproken. Maar het afschrikkingseffect dat ervan uitgaat zal zijn doel niet missen.’

De ordonnantie voert ook een verbod in op het houden van dieren voor de productie van bont. Vandaag telt Brussel geen bontkwekerij maar het verbod zorgt ervoor dat ook in de toekomst geen komt. ‘Daarnaast hoop ik dat deze maatregel ook zal bijdragen tot een mentaliteitswijziging wat betreft het dragen van bont’, zei Debaets tijdens de bespreking in commissie.