De Crem gelooft niet in een Europese islam

Pieter De Crem heeft geen moeite om het toe te geven: CD&V schuift wel degelijk op naar rechts als het over identiteit en migratie gaat. ‘We werden in de linkse hoek geduwd, waar we niet thuishoren. Maar er is een correctie gekomen.’

De ruzie tussen de N-VA en CD&V van de voorbije weken was meer dan zomaar wat gekibbel. Ze draaide om de strijd om het centrum. Wie mag zich de volkspartij noemen? De N-VA duwt CD&V steeds verder naar links in de regering. Sociaaleconomisch, maar ook op het vlak van veiligheid en identiteit. Dat laatste doet pijn bij een zelfverklaarde waarden-en-normenpartij.

Het verwijt van Zuhal Demir dat CD&V een moslimpartij is – lees: géén volkspartij – was de provocatie te veel. Zeker omdat intern al de oefening was gemaakt dat de partij effectief te links klonk.

'De doffe klankkleur die we de voorbije twee jaar ten onrechte in onze communicatie hadden, is bijgesteld', zegt staatssecretaris van Buitenlandse Handel Pieter De Crem in een interview met onze krant. 'Onze boodschap is ten gronde niet veranderd, sociaaleconomisch niet, maar ook niet op het vlak van normen en waarden. Maar er was een onderbelichting. Die correctie is er gekomen, en dat was nodig.’

Zelf neemt De Crem forse taal in de mond over het debat rond de plaats van de islam in onze samenleving. 'Je kunt de beste intenties hebben, maar ik zie dat er in veel Belgische moskeeën nog altijd haatpredikers actief zijn. Dat er in naam van de islam nog altijd aanslagen worden gepleegd. Ik was compleet geschokt door wat er in Zweden en Egypte is gebeurd. Wat men ook mag zeggen, het lijkt me nog altijd enorm moeilijk om de islam te laten sporen met de westerse waarden zoals de gelijkheid van mannen en vrouwen, de vrijheid van godsdienst, enzovoort. Ik geloof niet in een Europese islam.'

'Het is aan moslims om mijn ongelijk te bewijzen', voegt hij daaraan toe. 'Maar ik ben daar sceptisch over.'