‘Onbetrouwbaar’ België mist Brexit-treintje

Premier Charles Michel (MR) was er gisteren niet bij op de Brexit-‘minitop’. ‘Wij horen nochtans in die groep thuis.’ Toeval is het echter niet.

Een Ierse krant bracht het nieuws deze week uit: op een informele minitop tussen Nederland, Denemarken en Ierland zouden de noordelijke landen de Brexit-violen stemmen, in aanloop naar de Europese Raad van volgende week zaterdag. Daar beslissen de EU-leiders over de zogenaamde ‘richtsnoeren’ voor de brexitonderhandelingen.

Die drie landen vormen een logisch verbond: ze voeren intensieve handel met het Verenigd Koninkrijk. Alleen... dat geldt ook voor België. En toch waren we er gisteren niet bij in Den Haag. België zou niet uitgenodigd zijn. Jammer?

‘Als we het hebben over de economische belangen bij de Brexit, horen we inderdaad in die groep landen thuis’, zegt Peter Robberecht, woordvoerder van Pieter De Crem (CD&V), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. ‘We hebben er alle belang bij om met die landen af te stemmen.’

Bij Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) klinkt hetzelfde geluid. ‘Hopelijk breidt deze groep verder uit. Behalve Vlaanderen hebben landen als Finland en Zweden een gelijkaardig standpunt: een zo ambitieus en hecht mogelijk handelsakkoord uittekenen.’

Vlaanderen vs Wallonië

Bourgeois pleit al een tijdje voor de ‘zachte’ strategie. Bijna negentig procent van de Belgische export naar het Verenigd Koninkrijk komt uit Vlaanderen. Bourgeois knoopt dan ook diplomatieke gesprekken met Denemarken en Ierland, via de Vlaamse EU-diplomaten.

De N-VA hamert er al langer op om de ‘noordelijke trein’ te nemen in de Europese Unie. Maar dat lukt voorlopig niet echt, zo blijkt ook uit de uitnodigingen voor de minitop. Dat heeft alles te maken met een intra-Belgisch spanningsveld. ‘Die noordelijke landen zien ons niet als een logische bondgenoot in de Europese Unie’, zegt een bron dichtbij het dossier. ‘Vlaanderen mikt op die economische belangen, Franstalig België neemt vaak meer pro-Europese, harde standpunten in. Het gevolg is dat we in het Europese debat vaak in de Franse hoek worden gezet.’

Europarlementslid Sander Loones (N-VA) stelt het scherper: ‘Wij zijn momenteel het slachtoffer van de zotternijen van Paul Magnette (PS) in het Ceta-dossier (het handelsverdrag tussen de EU en Canada, red.). Velen beschouwen ons nu als een onbetrouwbaar land. Dat heeft zeker meegespeeld bij het mislopen van een uitnodiging op die minitop in Den Haag.’