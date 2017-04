Twee op drie studenten vrijen al eens onveilig

Uit onderzoek van het Antwerpse studentenmagazine Dwars bij honderden Vlaamse studenten blijkt dat een grote meerderheid van hen al eens onveilige seks had. Nog niet de helft liet zich ooit testen op seksueel overdraagbare aandoeningen.

Dwars bevroeg 1.876 studenten in Antwerpen, Gent en Leuven over hun seksueel gedrag. Twee op de drie ondervraagden bleek al eens onveilige seks te hebben gehad. Dat kwam vooral omdat ze in ‘in het vuur van het moment’ een condoom vergaten of omdat de andere partner geen condoom wou gebruiken.

Zich laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen lijkt dan geen overbodige zaak. Toch stelde het studentenblad vast dat minder dan de helft (47,5 procent) ooit een test bij een arts liet uitvoeren. ‘Sommige studenten zijn er gewoon niet ongerust over of ze zijn onwetend’, duidt arts Anne Marieke Wiggers van een huisartsenpraktijk midden in de Antwerpse studentenbuurt.

1 op de 12 studenten heeft chlamydia

Wie zich toch laat testen, blijkt bovendien vaak alleen een hiv-test te vragen, terwijl andere ziektes veel frequenter voorkomen. ‘Een op de twaalf studenten zou bijvoorbeeld rondlopen met chlamydia. Dat komt overeen met 8,3 procent van de door ons ondervraagde studenten’, stelt de redactie.

Bij homoseksuele studenten liggen de zaken anders. 73,6 procent van hen liet zich na onveilige seks al eens testen. De homogemeenschap zou er meer over praten.

Voor hiv zijn er tegenwoordig zelftests bij de apotheek. Maar slechts een op de drie ondervraagden wist dat een test pas drie maanden na de onveilige seks een correct resultaat weergeeft.