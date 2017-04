'Dader aanslag Champs Elysées verdedigde Islamitische Staat'

De dader van de aanslag op de Champs-Elysées is Karim Cheurfi, een 39-jarige Fransman die al in de gevangenis had gezeten voor gelijkaardige feiten maar vervroegd werd vrijgelaten. Dat heeft de Franse procureur François Molins bevestigd op een persconferentie. De man had echter geen fiche 'S' en toonde voordien geen tekenen van radicalisering.

Donderdagavond iets voor 21 uur opende een schutter het vuur op een politiewagen op de beroemde Champs Elysées in Parijs. Daarbij kwam een agent om het leven, twee andere agenten en één toerist raakten gewond.

Tijdens het onderzoek naar de dader werden de identiteitspapieren van Karim Cheurfi, een 39-jarige man uit het Franse Chelles (een gemeente ongeveer 30 kilometer van Parijs) gevonden, verklaarde procureur Molins. Op een papiertje dat uit zijn zak viel tijdens de aanval, werd de strijd van terreurorganisatie Islamitische Staat verdedigd.

'Cheurfi was gekend bij de politie', bevestigde Molins. 'In de loop van 2017 probeerde hij aan wapens te geraken en liet hij verstaan dat hij politieagenten wilde ombrengen. Het parket van Meaux heeft een onderzoek geopend op 13 januari. Op 23 februari werd hij opgepakt en werd zijn woonst doorzocht. Daarbij werden jachtmessen, maskers en een GoPro-camera gevonden. Maar dat volstond niet om de dreiging van een moordaanslag te staven. Op dat moment was er ook nog geen enkele link met radicaal islamisme gevonden. Er was dus geen enkele reden voor mijn parket om het onderzoek voort te zetten.'

Molins omschreef de vorige feiten waarbij Cheurfi in aanraking was gekomen met het gerecht: in 2007 werd hij veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moordpoging op een overheidsambtenaar, in 2008 werd tot drie maanden opsluiting voor geweld tegenover overheidsambtenaren, in 2009 tot 18 maanden celstraf voor geweld tegenover een medegevangene en in 2014 tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder andere diefstal met braak.

In juli 2012 werd Cheurfi vervroegd vrijgelaten onder voorwaarden, aldus Molins. In oktober 2013 werd hij opnieuw opgesloten, om twee jaar later, in oktober 2015, opnieuw vrij te komen. In april 2017 kwam hij opnieuw voor de rechter, waar hij aan zijn voorwaarden werd herinnerd, nadat hij onder andere zonder toestemming naar Algerije was gereisd.

Charfi had echter geen fiche 'S', sprak Molins eerdere berichten in de media tegen. 'In heel zijn gevangenschap heeft hij nooit tekenen van radicalisering vertoond.'

Drie verdachten opgepakt

De speurders hielden vrijdagochtend al een huiszoeking in de woning van de verdachte. Voorlopig is niet bekend wat daar gevonden werd. In de auto van de schutter werden wel meerdere wapens gevonden. Naast de gebruikte kalasjnikov gaat het om een pompgeweer en ‘blanke wapens’ zoals onder meer een keukenmes.

Gefilmd: het moment van de schietpartij op de Champs Elysées

De schutter werd donderdagavond doodgeschoten door de politie. Vrijdagochtend werden drie lieden uit de omgeving van de vermoedelijke dader opgepakt en ondervraagd, zo hebben bronnen bij het onderzoek aan het Duitse persbureau DPA bevestigd.

Het gaat om mensen uit de familiale omgeving van de man, wat bij dergelijke gevallen een normale gang van zaken is, zo verluidde. Volgens nieuwszender BFMTV vertoefden de drie in de woningen die in de nacht van donderdag op vrijdag zijn doorzocht. Volgens de krant Le Parisien zouden bij de moeder van verdachte Karim C. ‘elementen van radicalisering’ zijn gevonden.