Wie naar het werk fietst, leeft langer

Fietsen is niet alleen gezond en goed voor wie een strakker lichaam ambieert, een grootschalig Brits wetenschappelijk onderzoek toont aan dat fietsen naar het werk het risico op kanker of een hartfalen met bijna de helft vermindert, en dat het je leven verlengt.

Onderzoekers van de universiteit van Glasgow hebben gedurende vijf jaar het woon-werkverkeer van 264.000 Britten onderzocht. Ze keken hoe de testpersonen naar het werk gingen en lieten hen medische tests ondergaan. De resultaten werden gepubliceerd in the British Medical Journal.

Mensen die naar het werk fietsen leven langer en verminderen de kansen op kanker met 45 procent en de kansen op hartfalen met 46 procent. De fietsers die deze resultaten behaalden, fietsten gemiddeld 48 kilometer per week. Het is niet duidelijk of de resultaten ook behaald zouden worden met een kortere fietsafstand naar het werk.

Mensen die naar het werk wandelen, hebben ook een lagere kans op hartfalen, maar verder was er geen opmerkelijke daling te bespeuren als het over het risico op kanker of vroeger overlijden ging.

We weten al dat heel wat kankers voorkomen kunnen worden door voldoende beweging en gezonde voeding, dus zo opmerkelijk zijn de resultaten niet. Toch is het nog maar eens een bewijs dat fietsen gezond is en dat het belang van fietsen naar het werk binnen het mobiliteitsbeleid zeker niet onderschat mag worden en voldoende moet worden gestimuleerd.