Belgen kunnen voorlopig niet verrassen op EK turnen

Daan Kenis (Gym Mol) is vrijdag op de 16e plaats geëindigd in de allroundfinale van het EK turnen in het Roemeense Cluj-Napoca. Maxime Gentges (GC Malmedy) werd 19e.

Kenis kreeg een score van 79.232 punten (sprong: 14.300, brug: 13.533, rek: 12.500, grond: 13.533, paard: 12.466, ringen: 12.900). Gentges moest tevreden zijn met 78.499 punten (sprong: 12.866, brug: 12.900, rek: 12.700, grond: 13.600, paard: 13.200, ringen: 13.233) in de finale met de beste 24 turners.

De gouden medaille ging met 85.866 punten naar de Oekraïner Oleg Verniaiev, die zijn Europese titel met succes verdedigde. De Rus Artur Dalaloyan (85.498 ptn) pakte het zilver. De Brit James Hall (84.664 ptn) vervolledigde het podium.

Derwael komt nog in actie

Jimmy Verbaeys (Blauwput Omnisport) strandde woensdag in de kwalificaties van de allroundcompetitie. Toestelspecialisten Dennis Goossens (TK Kerels Waasmunster) en Kristof Schroé (‘t Spagaatje) grepen aan respectievelijk ringen en rek naast een plek in de finale met de beste acht. Vrijdag vanaf 16u30 komt Nina Derwael (TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt) in actie in de allroundfinale bij de vrouwen, Julie Meyers (TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt) greep naast een ticket voor die eindstrijd. Zaterdagnamiddag treedt Derwael ook nog aan in de eindstrijd op de brug met ongelijke leggers. Daarvoor kwalificeerde ze zich met de beste oefening van alle deelneemsters (samen met de Duitse Eli Seitz).