Twee jaar na ontvoering zijn Qatarese leden monarchie weer terecht

De groep Qatarese jagers die twee jaar geleden werd ontvoerd, is vrijgelaten.

De ontvoering dateert van december 2015, toen 25 jagers uit Qatar, onder wie leden van de koninklijke familie, naar exotische prooien zochten in de woestijn.

De Qatarese jagers bevonden zich op Iraaks grondgebied in de woestijn van Layyah, zo’n 190 kilometer verwijderd van de stad Samawa, toen tientallen 4x4’s hun kamp binnenvielen en hen kidnapten.

‘De jagers die ontvoerd werden, hadden de nodige documenten die hen toegang verleenden tot het Iraakse grondgebied. Bovendien hadden zij de toestemming van het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken om te jagen in het gebied waar zij gevangengenomen werden’, maakte de Qatarese minister van Buitenlandse Zaken indertijd bekend.

Kraagtap

Alle jagers zijn nu weer vrijgelaten door een deal tussen beide partijen. Ze verblijven voorlopig in Bagdad, maar zullen spoedig weer naar huis vertrekken.

Irak is een van de landen waar jagers en valkeniers vaak naartoe trekken wanneer ze op zoek gaan naar exotische prooien, die in eigen land niet terug te vinden zijn of onder het jachtverbod vallen. Vooral de kraagtrap, een grote vliegende vogel ter grootte van een kleine kalkoen, is een geliefkoosd doelwit van valkeniers.