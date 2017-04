Meer dan 2.000 zeepaardjes ontdekt op Brussels Airport

De douane heeft donderdag op de luchthaven Brussels Airport 2.063 gedroogde zeepaardjes aangetroffen, alsook twee stukken ivoor. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

De diertjes zaten in drie koffers die eigendom waren van 3 Chinese passagiers die met een vlucht vanuit Sierra Leone op weg waren naar Peking. Het drietal, 30, 48 en 52 jaar oud, had geen vergunningen bij voor de producten en werd gearresteerd. Het parket vraagt dat ze aangehouden worden voor inbreuken op de CITES-wetgeving.

'CITES is de Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora', zegt de woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde, Carol Vercarre. 'Zeepaardjes en olifanten zijn met uitsterven bedreigde en dus beschermde diersoorten, en de handel in deze diersoorten en hun afgeleide producten is aan strenge voorwaarden onderworpen. Jammer genoeg bestaat er een lucratieve illegale handel in zeepaardjes en ivoor, omdat deze zeker in Azië veelvuldig gebruikt worden in medicijnen en voedingsmiddelen, omdat ze beschouwd worden als afrodisiaca, en in allerhande souvenirs. Dit brengt de biodiversiteit zware schade toe.'

'Wij menen dat het belangrijk is om de illegale handel in beschermde dier- en plantensoorten niet alleen in de landen van herkomst en bestemming aan te pakken, maar ook in de landen die gebruikt worden om de producten door te voeren', zegt de parketwoordvoerster. 'Door de goede vluchtverbindingen met zowel Afrika als Azië is de luchthaven van Zaventem een potentieel interessante transitroute voor smokkelaars.'

De maximumstraf voor dergelijke feiten is een gevangenisstraf van vijf jaar en/of een geldboete van 300.000 euro.