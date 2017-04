Jehova verliest doodsstrijd tegen Kremlin

Na een bikkelharde strijd is de kogel door de kerk: Rusland beschouwt Jehova’s getuigen voortaan als een extremistische organisatie.

Het hooggerechtshof van Rusland verbiedt het bestaan van en het toetreden tot de geestelijke organisatie Jehova’s getuigen. ‘Het gaat hier om een extremistische organisatie volgens de strikte interpretatie van de wet’, sprak rechter Joeri Ivanenko. ‘De organisatie moet ontbonden worden en al haar activiteiten op het Russische grondgebied moeten worden gestaakt.’

Concreet zullen de 175.000 aanhangers geen bijeenkomsten meer mogen bijwonen en moeten meer dan 400 lokalen de deuren sluiten. Alle bezittingen van Jehova worden in beslag genomen.

Strijd op straat en online

De doodsstrijd tussen het Kremlin en Jehova sleept al jarenlang aan. Toen de religieuze organisatie zich in 1991 voor het eerst registreerde en in 1999 opnieuw, begon de Russische staat onmiddellijk verschillende procedures. het was echter pas in 2006, toen Rusland haar definitie van extremisme aanpaste, dat de staat voldoende juridische slagkracht kreeg om de organisatie onder vuur te nemen. De lokale leider van Jehova werd zeven jaar geleden veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het bezit van ‘extremistische literatuur’.

Vanaf 2015 werd die strijd overigens niet enkel op straat (huis-aan-huisacties van Jehova werden vaak gestopt door politieagenten) en in de rechtbank gevoerd, maar ook op het internet. De website van de Russische jehova-afdeling werd offline gehaald omdat er ‘extremistische inhoud’ te zien zou zijn op de webpagina.

Groter, hoger, Russischer

Hoewel de woordvoerders van het Russische hooggerechtshof benadrukken dat het stoppen van de sekte prioritair was om de burgerrechten van het Russische volk te vrijwaren, speelt ook de innige band tussen het Kremlin en de Russisch-Orthodoxe Kerk wellicht een rol in de actieve vervolging van Jehova. President Vladimir Poetin stak nooit onder stoelen of banken dat hij vindt dat de Russen zich voornamelijk moeten baseren op het orthodoxe geloof en zich ‘moeten gedragen naar de regels van de oerdegelijke, diepgewortelde religie die Rusland rijk heeft gemaakt’.

Zo is een van de vaste, toeristische trekpleisters in Moskou de Christus Verlosserskathedraal die met haar indrukwekkende afmetingen de grootste Russisch-Orthodoxe kerk ter wereld is en de hoogste orthodoxe kerk ter wereld. Het Kremlin trekt jaarlijks riante sommen uit om de kathedraal te onderhouden.

Christus Verlosserskathedraal Foto: REUTERS

