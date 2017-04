‘Belgische verdachte’ biedt zich aan bij Antwerpse politie

Vrijdagochtend heeft een man, die er mogelijk van verdacht wordt betrokken te zijn bij de aanslag in Parijs, zich aangemeld bij het politiecommissariaat van Antwerpen.

De man, die door België aan Frankrijk is gesignaleerd, heeft zich bij een politiecommissariaat in Antwerpen aangeboden, zo heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag meegedeeld. Het zou om de 39-jarige Youssouf E.O. gaan, van wie gisteren een foto op sociale media circuleerde en het etiket ‘verdachte’ kreeg.

De Antwerpse man ontkent echter dat hij iets met de aanslag in Parijs, waarbij donderdagavond een politieagent doodgeschoten werd, te maken heeft. De man verklaart op het ogenblik van de aanslag aan het werk te zijn geweest in een tankstation in Antwerpen. Dat laat zijn advocaat, Nabil Riffi, weten.

Voorlopig is het echter onduidelijk of ‘de tweede verdachte’ naar wie de Franse politie een klopjacht houdt en Youssouf E.O. dezelfde persoon zijn.