Indrukwekkende LeBron James leidt comeback Cavaliers

De Cleveland Cavaliers hebben donderdag in de NBA ook hun derde wedstrijd in de eerste ronde van de play-offs tegen Indiana winnend afgesloten. Titelverdediger Cleveland ging in duel drie van de best-of-seven serie met 114-119 winnen bij de Pacers, kwam zo op een 3-0 voorsprong en staat dicht bij een plaats in de halve finales in de Eastern Conference.