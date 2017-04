N-VA wil Nederlands in Franstalige scholen Brussel

De N-VA’ers in het Brussels parlement hebben een resolutie ingediend waarin staat dat de regering van de Franse gemeenschap ervoor moet zorgen dat er meer Nederlands gesproken wordt in de Franstalige scholen in Brussel. Dat schrijft La Libre Belgique vrijdag.

'Ongeveer 80 procent van de Brusselse jongeren loopt school in het Franstalige onderwijs. Maar de kennis van het Nederlands bij deze jongeren kent een spectaculaire terugval', zegt parlementslid Liesbet Dhaene, die het initiatief voor de resolutie nam. 'In 2003 sprak nog 40,2 procent van de Brusselaars ‘goed tot uitstekend’ Nederlands omdat de taal ook in hun lespakket zat. Maar in 2013 zakte dat cijfer naar 25,1 procent.'

Dhaene zegt dat er geen communautaire motieven achter haar resolutie moeten worden gezocht, maar dat ze enkel inspeelt op de noden van de Brusselse arbeidsmarkt.

'Het is schrijnend om te zien hoe bedrijven vaak eerst pendelaars aanwerven en pas in tweede instantie kiezen voor mensen die in Brussel wonen, gewoon omdat deze laatsten het Nederlands onvoldoende beheersen. Als je weet dat het Brussels gewest 95.337 werklozen telt en dat één op de vier Brusselse jongeren zonder werk zit, is dat niet zonder belang.'