Zwaarbewolkt met kans op wat gedruppel

Na een zwaarbewolkte vrijdag met kans op wat motregen, belooft het weekend beterschap. Zaterdag verschijnen er opklaringen en zondag volgt een rustige en droge dag. Dat meldt het KMI.

Vrijdag blijft het dus overwegend zwaarbewolkt met plaatselijk kans op wat motregen. Het wordt wat zachter, met maxima tussen 9 graden in de Ardennen en 15 graden in het westen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het eerst droog, maar in de tweede deel van de nacht trekt een zwakke regenzone van noord naar zuid over het land, met vooral in de oostelijke helft van het land soms regen. De minima schommelen rond 8 graden in het centrum.

Zaterdag begint met wat lichte regen, maar vanaf het noordwesten wordt het droger en verschijnen er opklaringen. De maxima bedragen 7 tot 9 graden in de Ardennen, en 10 tot 12 graden elders in het land.

Zondag krijgen we rustig en droog weer met afwisselend zon en wolken. De ochtend is fris met in het oosten plaatselijk lichte nachtvorst, maar in de namiddag halen we temperaturen van 10 tot 14 graden. Ook maandag blijft het zo goed als droog, tot ‘s avonds. Vanaf dan komen we in zeer wisselvallig weer terecht met soms felle voorjaarsbuien. De temperaturen dalen opnieuw en we halen overdag met moeite nog 10 graden. ‘s Nachts is weer nachtvorst mogelijk.