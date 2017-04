Ajax en Lyon stoten wél door naar halve finales Europa League (na verlengingen)

Ajax en Olympique Lyon hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales van de Europa League. Tien Amsterdammers verloren na verlengingen de terugwedstrijd van de kwartfinales bij Schalke 04 met 3-2, maar schaarden zich na de 2-0 zege uit de heenmatch wel bij de laatste vier. Lyon had strafschoppen nodig om Besiktas uit te schakelen.

Ajax had moeite met de verschroeiende start van Schalke 04, maar herstelde gaandeweg het evenwicht. Traoré vond op slag van rust zelfs de weg naar de kooi, maar de Amsterdamse spits werd afgevlagd wegens buitenspel. Het bleef 0-0 aan de rust. Na de koffie maakte de thuisploeg via Leon Goretzka (52.) en Guido Burgstaller (56.) de 2-0 nederlaag uit de heenwedstrijd snel ongedaan. Tien minuten voor tijd werd Veltman met rood van het veld gestuurd. Ajax sleepte ondanks het numerieke ondertal verlengingen uit de brand. Daarin bepaalde Schalke het tempo en kopte Daniel Caligiuri verdiend de 3-0 tegen de netten. Ajax keerde in de slotfase alsnog het tij. Nick Viergever (111.) en Amin Younes (120.) bezorgden de Amsterdammers hun eerste Europese halve finale in twintig jaar tijd.

Ook Lyon door na verlengingen

Foto: Photo News

Nadat de heenwedstrijd in Frankrijk op 2-1 was geëindigd, moesten ook Besiktas en Lyon verlengingen spelen om uit te maken wie doorstootte naar de halve eindstrijd. De Turken kwamen in Istanboel op voorsprong via Talisca (27.), die scoorde vanuit de draai. Lacazette (35.) hing met een subtiele lob de bordjes opnieuw in evenwicht. De spits van Lyon had de kwalificatie nog voor de rust veilig kunnen stellen, maar zijn schot strandde op de paal. In de tweede helft nam Besiktas echter opnieuw de leiding. Talisca kopte vlak voor het uur de 2-1 binnen. Lacazette had de 2-2 in de slotminuut aan de voet, maar opnieuw bracht het doelhout redding voor Besiktas. In de verlengingen werd niet meer gescoord, waardoor strafschoppen soelaas moesten brengen. Daarin trok Lyon na een thriller aan het langste eind. Dankzij twee cruciale reddingen van doelman Anthony Lopes won OL de penaltyreeks met 6-7.