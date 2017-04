De Amerikaan Kent Farrington heeft donderdag met Sherkan d’Amaury de hoofdproef gewonnen op de tweede dag van de Jumping van Antwerpen. Belgisch kampioen Pieter Devos werd met een vijfde plaats beste Belg.

Liefst 13 van de in totaal 40 combinaties haalden de barrage van de 5 sterrenproef op 1m55. Niels Bruynseels was met Pommeau du Heup de eerste Belg die de nul op het scorebord kon houden, maar zijn tijd van 34.50 seconden bleek te traag voor de eindzege. De Italiaan Piergiorgio Gucci, die twee combinaties na onze landgenoot de piste inreed, finishte met de 12-jarige Zangersheide hengst Casallo Z ruim 1 seconde sneller en zou met een tijd van 33.11 uiteindelijk tweede worden.

Onmiddellijk na hem ging vice-Europees kampioen Gregory Wathelet met MJT Nevados S twee keer in de fout. Hij moest zo vrede nemen met de 12e plaats. Fabienne Daigneux vatte met de 12-jarige merrie Venue d’Fées des Hazalles van het Belgische stamboek SBS de barrage aan met als hoofddoel foutloos te blijven. Dat lukte haar ook, maar zij kwam uit op een eindtijd van 36.19.

En toen was het de beurt aan de Amerikaanse combinatie Kent Farrington/Sherkan d’Amaury. Zij spurtten zonder in de fout te gaan naar de finish in 32.91. Niemand raakte nog onder die 33 seconden. Ook nationaal kampioen Pieter Devos niet, die met de 9-jarige Zangersheide merrie Claire Z als laatste de piste in mocht. Hij bleef wel foutloos en zijn chrono van 34.18 was goed voor de vijfde plaats en de status van beste Belg.