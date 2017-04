Videoscheidsrechter maakt ook intrede in Frans voetbal

De videoscheidsrechter doet tijdens de barrages tussen de achttiende van de Ligue 1 en de derde van de Ligue 2 zijn intrede in het Franse voetbal. Dat heeft de Franse profliga (LFP) donderdag bekendgemaakt.

Het afgelopen seizoen werd er in de Ligue 1 al getest met de videoscheidsrechters. Tijdens de barrages om behoud/promotie zal de ‘Video Assistant Referee’ (VAR) wel kunnen ingrijpen. De videoref mag enkel tussenbeide komen bij het al dan niet toekennen van doelpunten, beslissingen in verband met strafschoppen, incidenten met een rode kaart als gevolg en een bestraffing van een verkeerde speler. “Dat is voor het eerst in een officiële competitie”, benadrukt Didier Quillot, algemeen directeur van de LFP. “We zijn heel gelukkig dat Frankrijk deze eer te beurt valt. Dit komt er sneller dan voorzien.”

De winnaar van de barrages, die met heen- en terugwedstrijden (25 en 28 mei) gespeeld worden, komt volgend seizoen uit in de Ligue 1.

In de Belgische competitie werden al zo’n veertig offlinetesten gehouden. De Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaan volgend seizoen over tot een onlinetestfase van de videoscheidsrechters.