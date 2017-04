Genk uitgeschakeld in Europa League na gelijkspel tegen Celta

Het Europese avontuur van KRC Genk is gestrand in de kwartfinales van de Europa League. Thuis tegen het Spaanse Celta de Vigo slaagde het er niet in om de 3-2 nederlaag uit de heenmatch goed te maken. Het speelde een goede partij, maar had een lastige klant aan de bezoekers en raakte niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Trainer Albert Stuivenberg koos voor de cruciale partij om aanvoerder Thomas Buffel in de strijd te gooien. Hij verwees zo Jean-Paul Boëtius naar de bank, die vorige week nog de score opende. De Limburgers namen meteen het initiatief, Samatta kopte al na enkele minuten net over op een uitstekende voorzet van Trossard. De Spaanse bezoekers probeerden het commando over te nemen en Genk kreeg op het kwartier een serieuze waarschuwing. Na een misverstand met Ryan speelde Brabec de bal pardoes in de voeten van Sisto, die het leer net naast plaatste.

Foto: AFP

Het spel ging goed op en neer, beide ploegen zochten het doelpunt. Colley zag zijn volley over vliegen, Cabral zette zijn poging aan de overkant naast. Nog voor het halfuur probeerde Samatta het met een hakje, maar er zat nog een verdedigend been tussen. In het slot van de eerste helft creëerden beide ploegen nog één uitstekende kans. Buffel mikte de bal maar net naast de paal, aan de overkant moest Ryan wel in actie komen. Beauveu, die net daarvoor de geblesseerde Guidetti kwam vervangen, probeerde het spectaculair, de Australische doelman van Genk haalde de halve omhaal uit het hoekje. Met een 0-0 gingen we naar de rust.

Opdoffer uit het niets

Genk moest echter scoren en kwam ook met die instelling uit de kleedkamer. Een -wederom- bedrijvige Trossard zorgde voor de eerste kans, maar zijn schot ging een halve meter naast de kooi van de Spaanse goalie. De tweede poging kwam op naam van Malinovsky, maar ook hij had zijn vizier niet helemaal op scherp staan. Genk met de mogelijkheden, maar daar was plots Celta. Castagne liet zich de bal te makkelijk afsnoepen, Sisto griste het leer mee. De ex-speler van Kopenhagen, in het verleden de kwelduivel van Club Brugge, twijfelde niet en poeierde de bal hard tegen de netten: 0-1.

Sisto opende de score. Foto: BELGA

Een opdoffer voor Genk, maar de Limburgers reageerden meteen. In de Spaanse verdediging letten ze niet goed op en Trossard profiteert door de gelijkmaker voorbij doelman Alvarez te leggen: 1-1.

Trossard scoorde de gelijkmaker. Foto: BELGA

De Luminus Arena opnieuw in vuur en vlam, Genk geloofde er weer in. Coach Stuivenberg koos voor enkele nieuwe krachten, Boëtius en Schrijvers kwamen Buffel en Malinovsky aflossen. Die eerste zorgde meteen voor dreiging met een afstandsschot, maar Alvarez kende er geen problemen mee. Tien minuten voor tijd werd Dewaest nog in de strijd gegooid om oorlog te komen maken. Dat deed hij letterlijk door een snelle inworp te voorkomen met een duw, een opstootje was het gevolg.

In de slotfase probeerde Genk het nog wel. Het zette druk op de Spaanse verdediging, maar grote kansen creëerde het niet meer. Celta hield stand en gaat naar de halve finales, voor Genk eindigt de droomcampagne. De Limburgers raakten nog nooit zover op het Europese toneel.