Op zaterdag 20 mei en zondag 21 mei staat de eerste manche van de Wereldbeker trial op het programma in Aalter, in de schaduw van het gemeentehuis. Voor de tweede keer (na 2012) mag de Oost-Vlaamse gemeente de trialbikers ontvangen. Mede omdat Aalternaar Kenny Belaey, de beste trialbiker die ons land kent, zijn 25-jarige carrière viert, zet Aalter haar schouders onder het evenement. Dat raakte donderdag bekend op een persconferentie.

Er komen dit jaar 140 deelnemers uit 17 verschillende landen naar Aalter”, stelde organisatrice Fien Lammertyn. “De wereldtop zal aanwezig zijn, zodat we twee dagen topspektakel kunnen aanbieden. Als opwarmer is er trouwens ook nog de recordpoging hoogspringen op de Aalterse Markt op vrijdag 19 mei. Steven Vanheste zal daar om 20u30 proberen om een hoogte van 1m43 te overschrijden. Dat record staat momenteel op naam van de Nederlander Rick Koekoek.”

“We starten zaterdag met de kwartfinales bij de mannen 26 inch. Kenny Belaey is natuurlijk de grote publiekstrekker, samen met de Brit Jack Carthy. Laatstgenoemde is de absolute nummer 1 van de Wereldbeker trial. Met Vincent Hermance, Nicolas Vallee, Gilles Coustellier en Rafael Tibau is trouwens de top vijf van die ranking aanwezig in Aalter. Ook bij de mannen in de 20 inch tekent de top vijf van de ranking present. Dat zijn respectievelijk Abel Mustieles, Benito Ros, Ion Areitio, Dominik Oswald en Rick Koekoek. Spanning en strijd is met zo’n deelnemersveld dus zeker gegarandeerd. Het hele evenement vindt plaats op de site dichtbij het gemeentehuis, omdat we daar alle faciliteiten hebben. Het geheel is trouwens gratis te bekijken”, besloot Lammertyn.

Kenny Belaey: “Geen mal figuur slaan”

In 2012, toen de Wereldbeker voor het eerst in Aalter doorging, werd de negenvoudige wereldkampioen tweede. Op 20 en 21 mei hoopt hij beter te doen in zijn eigen gemeente, waar dit seizoen de eerste WB-manche plaatsvindt. "Ik werd in 2012 tweede met een gebroken pols. Ik hoop zonder blessure het allerhoogste te behalen. Maar winnen doe je nu eenmaal niet op afspraak. Natuurlijk is het aangenaam om voor eigen volk te kunnen presteren. Daardoor kan je net dat tikkeltje meer”, stelt de 34-jarige Belaey.

“Ik ben op 5 januari beginnen toewerken naar dit evenement. Normaal gezien piek ik altijd veel later op het seizoen, maar in eigen gemeente mag ik geen mal figuur slaan”, vervolgt Belaey. “Ik heb enkele stages achter de rug en heb nu een korte rustpauze. Mijn sprongkracht is zeer goed, net als mijn recuperatie. Ik kijk er dus vol goede moed naar uit.”