16-jarige Oekraïense judoka imponeert met Europese titel

De 16-jarige judoka Daria Bilodid uit Oekraïne heeft donderdag in Warschau langs de grote poort haar debuut gemaakt op het Europees kampioenschap voor senioren. Zij pakte goud bij de -48 kg door in de finale de Russin Irina Dolgova te verslaan.

Daria Bilodid had vorig jaar al judogeschiedenis geschreven door als eerste aller tijden in hetzelfde jaar Europees kampioen te worden bij zowel de cadetten (U18) als junioren (U21). Begin maart van dit jaar veroverde ze in Praag op haar eerste European Open voor senioren al onmiddellijk goud en nu bevestigt ze haar uitzonderlijk talent met een eerste Europese titel. Daarvoor versloeg ze onder meer het Servische nummer 6 van de wereld Milica Nikolic. De finale won Bilodid met een waza-ari in de Golden Score tegen Irina Dolgova (IJF 22).

Bilodids landgenoot Georgii Zantaria mocht bij de -66 kg eveneens het podium op voor goud en dat heeft voor gevolg dat Oekraïne na de openingsdag de leiding heeft in de medaillestand.

De regerende Kosovaarse olympische kampioene en huidig nummer 1 van de wereld bij de -52 kg, Majlinda Kelmendi, werd in Warschau voor de derde keer Europees kampioene nadat ze dat eerder deed in Montpellier (2014) en Kazan (2016). Ze heeft ook al twee wereldtitels op haar palmares: Rio de Janeiro 2013 en Chelyabinsk 2014. In Warschau versloeg ze in de finale de Russin Alesya Kuznetsova met ippon. Dankzij het brons van landgenote Nora Gjakova bij de -57 kg staat het kleine Kosovo op de derde plaats in de medaillestand, net achter grootmacht Rusland, dat één gouden en twee zilveren medailles veroverde.