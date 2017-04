ISS verwelkomt twee nieuwe astronauten

De Russische kosmonaut Fjodor Joertsjichin en de Amerikaanse astronaut Jack Fischer zijn donderdag aangekomen bij het Internationaal Ruimtestation ISS. De donderdag om 09.13 uur van op Bajkonoer met een Sojoez-draagraket gelanceerde Sojoez MS-04 klonk zich om 15.18 uur vast aan de Russische Posjk-module van de spacemeccano, boven het noorden van de Atlantische Oceaan.

Omwille van zorgen over de druk waren de luiken van de ruimteschepen pas om 17.25 uur open, zo bleek ook op NASA TV. De nieuw aangekomenen maakten snel enthousiast kennis met de Fransman Thomas Pesquet, de Amerikaanse gezagsvoerster Peggy Whitson en de Rus Oleg Novitsky.

Voor het eerst sinds 2003 vervoerde een Sojoez-capsule niet drie maar twee ruimtevaarders. Het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos besliste in november de Russische bemanning van het ISS te beperken omwille van budgettaire redenen, in afwachting van een nieuw wetenschappelijk laboratorium. De Nauka zal ten vroegste in de herfst van 2018 aan het ISS hangen.

De derde stoel in de Sojoez was bezet door een zeventig kilo wegende vrachtcontainer. Pogingen om een buitenlandse astronaut te vinden faalden omdat niemand was gevonden die klaar was om te vliegen, zegt het Russische staatspersbureau TASS.

Binnen twee dagen moet ook de onbemande Amerikaanse ruimtecargo Cygnus aan het ISS koppelen.