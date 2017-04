Voormalig vice-olympisch kampioen overleden in motorongeluk

De Brit Germaine Mason, zilveren medaillewinnaar in het hoogspringen op de Olympische Spelen van Peking in 2008, heeft donderdag bij een motorongeluk in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston het leven gelaten. Dat melden diverse Jamaicaanse media. De 34-jarige Mason, die ondertussen gestopt was met topsport, verloor de controle over zijn motor en overleed ter plaatse.

Mason, die Jamaicaanse origine had en geboren werd in Kingston, moest op de Spelen in Peking enkel de Rus Andrej Silnov (2,36m) voorlaten. Mason sprong zelf 2,34 meter. Op Twitter betuigde onder meer Jessica Ennis-Hill, olympisch kampioene op de zevenkamp in 2012, al haar steun.

