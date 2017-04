Na Murray haalt ook Wawrinka kwartfinales in Monaco niet

Stan Wawrinka (ATP 3) heeft de derde ronde van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (4.273.775 euro) niet overleefd. De Zwitser ging met 6-4 en 6-4 onderuit tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 27).

Wawrinka is een oud-laureaat van de Monte Carlo Rolex Masters. Hij won het prestigieuze graveltoernooi in 2014. Met zijn uitschakeling volgt de 32-jarige Zwitser het voorbeeld van Andy Murray. De Schotse nummer 1 van de wereld ging er donderdag uit tegen de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 24).

Pablo Cuevas neemt het in de kwartfinales op tegen de Fransman Lucas Pouille (ATP 17). Die kreeg zijn kwalificatie in de schoot geworpen nadat zijn landgenoot Adrian Mannarino (ATP 56) opgaf bij een 3-0 achterstand in de eerste set.

