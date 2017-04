Preud’homme toch geschorst en in tribune tegen Anderlecht?

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beroep ingediend tegen de vrijspraak van Club Bruggetrainer Michel Preud’homme. Dat heeft de KBVB donderdag bevestigd. De Geschillencommissie Hoger Beroep spreekt zich morgen/vrijdag in tweede aanleg uit over het dossier.

Het Bondsparket had dinsdag twee weken schorsing gevraagd voor het “ongepaste, agressieve gedrag” van MPH tijdens de match tegen Charleroi, waardoor de T1 van blauw-zwart de belangrijke verplaatsing naar RSC Anderlecht (23/04) en de thuiswedstrijden tegen KV Oostende (26/04) en Zulte Waregem (01/05) vanuit de tribunes zou moeten volgen. De Geschillencommissie van de KBVB besliste na een vurig pleidooi van Preud’homme en de getuigenissen van scheidsrechter Luc Wouters en zijn vierde official echter niets te weerhouden tegen de Brugse oefenmeester. Het Bondsparket kan zich niet verzoenen met de vrijspraak en tekende beroep aan.

Gooien met notitieschriftje

In de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi (1-1) op speeldag twee van de play-offs sloegen bij Preud’homme de stoppen door toen de Zebra’s bij een 1-0 stand een penalty kregen, na betwistbaar handspel van Ricardo van Rhijn. De Nederlander van Club Brugge werd in de rug geduwd, verloor naar eigen zeggen zijn evenwicht en raakte zo het leer met de hand. Scheidsrechter Luc Wouters moest na de gefloten strafschop zijn vierde official even bijstaan om de gemoederen op de Brugse bank te bedaren. Preud’homme maakte enkele wegwerpgebaren, ging in discussie met de wedstrijdleiding en gooide “in een vlaag van emotie” met zijn notitieschriftje. Scheidsrechter Luc Wouters stuurde MPH niet naar de tribunes, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie kreeg de fase een disciplinair staartje.

