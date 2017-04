Julie Van den Kerchove, Rens Kroes en Pascale Naessens: geen foodgoeroe die niet liever met kokosolie bakt en braadt dan olijfolie of boter. Maar dat blijkt toch minder gezond dan eerst gedacht, zo ontdekt Kobe Ilsen in het Eén-programma ‘Over Eten’.

Wie de verpakking van een pot kokosolie leest, zal zien dat het een verzadigd vet betreft, waarvoor het voedingsadvies geldt om daar matig mee om te springen. De pot kokosolie (vloeibaar bij meer dan 25 graden, hard als boter bij minder) als basis gebruiken bij al je eigen bereide gerechten, is dus geen goed idee?

‘Het meeste onderzoek wijst er zeker niet op dat kokosolie gezonder is dan andere plantaardige vetten’, zegt Dieter De Cleene, wetenschapsjournalist bij Eos Magazine. ‘Integendeel, de studies laten zien dat kokosvet de slechte cholesterol meer doet stijgen dan andere oliën, en dus het risico op hart- en vaatziekten verhoogt.’

Ook claims dat het de weerstand verhoogt of veroudering tegengaat zijn absoluut niet bewezen, benadrukt De Cleene. ‘Weet dat andere plantaardige oliën die meer onverzadigde vetzuren bevatten - zoals olijfolie, zonnebloemolie en koolzaadolie - gezonder zijn voor je hart. Kokosolie is zeker geen wondermiddel. Verwacht er geen mirakels van, want die zijn niet bewezen.’

Frequentie

Die stelling wordt ook bevestigd door Patrick Mullie, docent en onderzoeker voedingskunde bij Erasmushogeschool Brussel. 'Het fabeltje dat kokosolie een gezond alternatief is, komt voort uit een andere misvatting. De meeste mensen denken dat dierlijke vetten verzadigd en ongezond zijn, en plantaardige vetten allemaal onverzadigd en gezond zijn. Maar dat klopt niet: net zoals niet alle dierlijke vetten verzadigd zijn - kijk maar naar vis - zijn ook niet alle plantaardigde vetten onverzadigd. Kokosolie, maar ook palmolie, zijn verzadigde vetten', verduidelijkt Mullie.

Moeten we dan maar meteen onze pot kokosolie buiten kieperen? 'Kokosolie heeft het voordeel dat het iets stabieler blijft bij hogere temperaturen. Het gif zit hem in de frequentie. Er is pas een probleem als je elke dag te veel verzadigde vetten binnenkrijgt, maar dat heb je al sneller als je veel Nutella (gemaakt met palmolie, red.) eet, dan wanneer je al eens kookt met kokosolie', aldus Mullie. 'Kokosolie blijft toch vooral populair op een nichemarkt, bij mensen die doorgaans al gezond eten.'