Ed Sheeran klapt uit de biecht over spelfout op tatoeage

Een speciaal moment vereeuwigen met inkt op je lichaam is niet altijd even succesvol. Dat mocht zanger Ed Sheeran aan den lijve ondervinden.

Het was bijzonder humoristisch pauzeren toen Sheeran tijdens een optreden verklapte dat hij niet enkel veel, maar ook minstens een mislukte tatoeage heeft. ‘Ik wilde de naam van mijn single, Galway Girl, op mijn huid vereeuwigen’, klonk het. ‘Maar dat liep fout toen ik Saoirse haar ding liet doen.’

De Ierse actrice Saoirse Ronan, die meespeelt in de videoclip van het populaire nummer, moest in haar specifieke handschrift ‘Galway Girl’ op papier zetten, zodat de tattooshop het handschrift nauwkeurig kon imiteren. In plaats van ‘Galway Girl’ koos de actrice echter bewust voor ‘Galway Grill’.

‘Ze heeft me goed in de maling genomen’, lachte Sheeran tijdens zijn publieke biechtsessie op het podium. ‘Niet dat ik het écht erg vind. Ik zou waarschijnlijk exact hetzelfde gedaan hebben als de rollen omgekeerd waren. Op een bepaalde manier ben ik dus zelfs trots op haar.’