Ben Weyts investeert recordbedrag in fietsvoorzieningen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gaat de komende drie jaar 300 miljoen euro extra investeren in de fiets. Een historisch hoog bedrag, klinkt het in een persbericht.

Minister Weyts wil de komende drie jaar alles op alles zetten om Vlamingen te verleiden om de auto vaker te ruilen voor de fiets. Om het vervoersmiddel populairder te maken, werkte de Mobiliteitsminister een Fietsinvesteringsplan uit. Daarin trok de N-VA’er het budget op naar een recordhoogte: 100 miljoen euro per jaar.

Het geld zal voor een groot deel aangewend worden om meer dan 200 tracés - fietspaden, zeg maar - sneller en comfortabeler te maken. Want uit een nieuwe analyse van fietspaden langs gewestwegen bleek dat in 2015 slechts 63,5% van de opgemeten fietspaden ‘uitstekend’ of ‘behoorlijk’ scoorden op de comfortparameter. Ten opzichte van 2013 was dat een vooruitgang, maar Weyts vindt dat we ‘nog een lange fietsweg te gaan’ hebben.

Missing links

Er zal daarnaast ook geld gaan naar fietsverbindingen op jaagpaden en naar ondersteuning van fietsprojecten op lokale wegen. ‘We investeren nu, in tijden van besparingen, veel meer in de fiets dan we vroeger deden in tijden van budgettaire overschotten’, aldus Weyts.

Er wordt geïnvesteerd van De Panne tot Opgrimbie, maar gevoelig meer in de Vlaamse Ruit. Weyts focust immers op het woon-werkverkeer en investeringen die pendelaars aan het fietsen krijgen. De nadruk ligt onder andere op 80 nieuwe fietssnelwegen (of delen daarvan) en het wegwerken van ‘missing links’. ‘Vlaanderen is nu al een fietsland in het weekend, maar nog niet tijdens de werkweek’, betreurt Weyts.

U kan het volledige Fietsinvesteringsplan hier raadplegen.