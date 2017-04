Oostende verzekert zich van poleposition voor play-offs

Oostende heeft woensdag zijn eerste plaats veiliggesteld in de Euromillions Basket League. Daarvoor volstond een 95-67 zege tegen Leuven. Bij de landskampioen was Rasko Katic goed voor 15 punten.

Woensdagavond stonden met Oostende-Leuven en Charleroi-Brussels twee uitgestelde wedstrijden van de 28e speeldag op het programma. De kustploeg verzekerde zich dankzij zijn 25e competitiezege dit seizoen van de poleposition na afloop van de reguliere competitie. De leidersplaats levert het thuisvoordeel op in alle fases van de play-offs. Leuven is voorlaatste in de stand met 39 punten, op vier punten van Bergen, en lijkt naast de play-offs te zullen grijpen.

Brussels kon door een zege naast Antwerp Giants op de tweede plaats terechtkomen, maar faalde bij Charleroi. De Henegouwers trokken tegen de club uit de hoofdstad met 72-68 aan het langste eind. Bij de rust leidde Charleroi met 45-29, maar op het einde kwam de ploeg van coach Serge Crevecoeur nog sterk opzetten. In de stand is Brussels derde met 48 punten, Charleroi is met 44 punten terug te vinden op de zevende plaats.