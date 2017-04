Niet tot in Engeland gesmokkeld, geld terug

Unieke rechtszaak in Brugge. Vijf Iraanse vluchtelingen eisen er een schadevergoeding van een Roe-meense mensensmokkelaar.

Asielzoekers die het aandurven hun smokkelaars aan te klagen, het gebeurt bijna nooit. Maar de Iraniërs, die nu in Duitsland asiel hebben aangevraagd, waren gisteren in persoon aan­wezig op de rechtbank. Ze voelen zich ­opgelicht door een Roemeense mensensmokkelaar.



De vier mannen en een vrouw kwamen begin 2016 aan in Zeebrugge. Ze waren om politieke redenen uit Iran gevlucht. In Zeebrugge sprak de Roemeense ­trucker Alin A. hen aan. Hij zou hen wel tot in Engeland loodsen. Ze betaalden hem elk 1.400 euro.

Goed zes maanden hield de trucker hen aan het lijntje. Op 29 juni stak de Roemeen hen dan toch in een trailer. Eindelijk konden ze naar Engeland. Maar daar raakten ze niet. De Belgische scheepvaart­politie controleerde de trailer en de Iraniërs werden ­gevat. Ze kregen het bevel om het land te verlaten.



De vijf hadden wel opnames gemaakt van telefoongesprekken met de mensensmokkelaar. Daardoor kon de politie de man identificeren. Het parket eist dertig maanden cel en 18.000 euro boete. De vluchtelingen zelf vragen elk 5.000 euro morele en 1.400 euro materiële schadevergoeding, de prijs van de overtocht. De ­beklaagde gaf verstek.

Of de vijf genoegdoening zullen krijgen, is de vraag. ‘Dat geld voor de overtocht is ­eigenlijk een beloning voor een zogenaamde wederrechtelijke of illegale overeenkomst en dus niet opeisbaar’, zegt ­Joachim Meese, professor strafrecht. ‘Net zoals je dat ook bij een huurmoord niet kunt als de aangezochte terugdeinst.’ Uitspraak op 3 mei.