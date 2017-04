Slecht nieuws voor Belgian Tornado’s: Jonathan Borlée moet forfait geven voor WK aflossing

Slecht nieuws voor de Belgische 4x400m. Jonathan Borlée moet forfait geven voor het WK aflossingen dat komend weekend op de Bahama’s plaatsvindt. Jonathan Borlée zal worden vervangen door Michael Rossaert.

Dylan, Jonathan en Kevin Borlée, Julien Watrin en Michaël Rossaert waren de vijf atleten die geselecteerd waren voor de 4x400m op het derde WK aflossingen in Nassau op de Bahama’s. Op dat WK moeten ze hun definitieve kwalificatie afdwingen voor het WK atletiek dat in augustus in Londen zal plaatsvinden. Daarvoor is een plaats bij de top-acht nodig. In 2015 pakten de Belgian Tornado’s nog brons op het WK aflossingen. Met dank aan de drie Borlée-broertjes en Watrin. Dat was ook de combinatie die in Rio vierde werd op de Olympische Spelen. Zonder Jonathan Borlée komt de druk nu op de schouders van Michael Rossaert.

Een dikke maand geleden behaalden de Belgian Tornado’s nog een zilveren medaille op het EK atletiek indoor in Belgrado. Ook toen deed Jonathan Borlée niet mee. Hij werd toen vervangen door Robin Vanderbemden, maar die liet ondertussen verstaan om zich meer te gaan focussen op de 200 meter. Vanderbemden is in principe nog wel een stuk sneller dan Rossaert op de 400 meter. Afwachten wat dat gaat geven in Nassau.