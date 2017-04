NMBS wil Antwerpen beter bereikbaar maken

Om de mobiliteitsproblematiek mee de baas te kunnen, focust de NMBS in Antwerpen met haar nieuwe vervoersplan op een beter voorstedelijk net, met frequentere verbindingen. Ook het reizigerscomfort moet verbeteren, met onder meer honderden extra parkeerplaatsen.

In december start de NMBS met een nieuw vervoersplan voor de periode eind 2017 - eind 2020. Het plan voorziet voor Antwerpen frequentere verbindingen, waardoor meer autoverkeer van de baan moet kunnen worden gehaald.

In de week kreeg de lijn Antwerpen-Noorderkempen sinds kort al extra P-treinen, maar de lijn krijgt er op termijn de Beneluxtrein bij, inclusief een stop. Vanuit de richting van Essen, Mol en Herentals komen betere verbindingen naar Antwerpen. Een IC-trein Gent-Mechelen-Leuven krijgt minder haltes, de L-trein Sint-Niklaas-Mechelen-Leuven meer.

Ook in het weekend wordt Antwerpen beter bereikbaar. Antwerpen-Boom krijgt dan elk uur een verbinding. De trein zal doorrijden tot Puurs als een oplossing wordt bereikt over een beweegbare brug. Op zaterdag komt er ook een halfuurdienst Nijvel-Antwerpen. Antwerpen-Mol-Hasselt/Hamont wordt voortaan een keer per uur uitgevoerd in plaats van om de twee uur. Een verlenging naar Hasselt tussen Antwerpen en Leuven zal voortaan elk uur plaatsvinden. Op zondagavond komt er een extra studentenverbinding uit Neerpelt, met overstap in Mol naar Leuven.

Liften in Antwerpen-Zuid

De NMBS wil ook het comfort verbeteren. Op sommige lijnen zal de rit enkele minuten korter zijn. In de 52 Antwerpse stations zijn momenteel 7.032 plaatsen voor auto’s en 22.409 voor fietsen. Dat wordt opgetrokken tot respectievelijk 8.457 en 24.905. Ook de toegankelijkheid wordt verbeterd, onder meer in Antwerpen-Zuid. Daar komen liften in plaats van de problematische roltrappen.

Het gaat om voornemens van NMBS, waarvoor wel nog een akkoord nodig is van de ministerraad.