Braxgata haalt Sander Baart opnieuw naar België

De Nederlander Sander Baart zal volgend seizoen voor Braxgata uitkomen in de Audi Hockey League, de Belgische hockeycompetitie. Baart ondertekende een contract voor drie jaar bij de club uit Boom, zo meldden de Antwerpenaren woensdag in een communiqué.

De 28-jarige Baart tekende vorig seizoen een contract bij zijn jeugdclub Royal Antwerp, maar door een administratieve blunder geraakte hij niet speelgerechtigd. Daardoor kwam Baart afgelopen seizoen voor het Spaanse Real Club de Polo de Barcelona in actie. Voor komend seizoen kiest de Nederlander dus opnieuw voor een Belgisch avontuur bij Braxgata.

Zilver in Londen

“Ik verheug me erop om mijn loopbaan bij deze ambitieuze club verder te zetten en mee te draaien aan de top van het Belgische kampioenschap. En laat ons hopen ook aan de top van Europa”, verklaarde de Nederlandse verdediger, die met zijn land zilver behaalde op de Olympische Spelen van Londen in 2012.

“Het was met grote spijt dat ik vorig seizoen mijn avontuur bij Royal Antwerp geen vervolg kon geven. Ik hoop dat ze zo snel mogelijk herstellen van de degradatie van afgelopen seizoen en dat ze zo snel mogelijk terugkeren op het hoogste niveau”, voegde Baart nog toe.

De Nederlander doorliep bij Royal Antwerp de jeugdreeksen en behaalde in 2007 de landstitel met de Antwerpenaren. Daarna koos Baart voor een avontuur in zijn thuisland Nederland bij Oranje Zwart. In 2016 wilde hij graag bij Antwerp terugkeren, maar dat viel dus in het water door een administratieve fout van de club.

