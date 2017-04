Een klein Canadees dorp in Newfoundland is plots een toeristische trekpleister geworden dankzij een van de eerste ijsbergen van het seizoen. In het paasweekend was het uitzonderlijk druk op de wegen naar het dorp Ferryland. Iedereen wou een foto van de gigantische ijsberg die naast het dorp is verschenen. Het gebied staat bekend als het ‘ijsbergsteegje’ door het grote aantal ijsbergen die elke lente voorbij drijven.