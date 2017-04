Vonnis kalenderwijziging Play-offfinale valt op 26 april

Of de laatste speeldag van de Play-offfinale in de Belgische volleybalcompetitie valt op 7 of 10 mei zal volgende week woensdag door de Brusselse kortgedingrechter beslist worden. Deze woensdag mochten de advocaten van de Belgische Volleyballiga (BVL) en het Koninklijke Belgische Volleybal Verbond (KBVBV) in Brussel alvast komen pleiten.

Het dispuut tussen de BVL en KBVBV draait rond het speelschema van de play-offfinale in de EuroMillions Volley League. Daarin nemen de eerste en tweede uit de play-offs het tegen elkaar op in een “best of five”. Wie het eerste drie van de vijf wedstrijden kan winnen, is de nieuwe Belgische volleybalkampioen.

Haar in de boter

Maar er zit een serieuze haar in de boter tussen de BVL, die de clubs uit het betaald volleybal vertegenwoordigt, en de Belgische volleybalfederatie. Die laatste besliste op 16 maart om de kalender van die finale te wijzigen waardoor de laatste wedstrijd niet op 10 mei, zoals eerst gepland, maar wel op 7 mei zou eindigen.

De BVL vond deze beslissing eenzijdig genomen en spande uiteindelijk een zaak aan in kort geding, nadat verzoeningsgesprekken op niets uitdraaiden en een verzoek om het dispuut voor het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) door de KBVBV geweigerd werd omdat de interne procedures niet waren uitgeput.

Internationaal U21-toernooi

Volgens de advocaten van de federatie werd die kalenderwijziging ingegeven door een internationaal toernooi waarvoor de nationale U21 zich wisten te kwalificeren in januari. Omdat dit toernooi op 18 mei begint en de internationale federatie stelt dat spelers minstens tien dagen eerder ter beschikking worden gesteld van de nationale ploeg, achtte de federatie het nodig om de laatste speeldag te vervroegen tot 7 mei.

Dat pikt de BVL dus niet omdat zij vermoeden dat het niet zozeer om het U21-toernooi te doen is, maar het wel de bondscoach van de nationale mannenploeg is die er baat bij heeft om zijn spelers al vroeger te verzamelen voor een internationaal toernooi dat op 24 mei aanvangt. Want bij beide ploegen die zich kwalificeerden voor de finale, Maaseik en Roeselare, speelt slechts één U21-speler. De BVL eist dan ook dat de oorspronkelijke kalender wordt gehandhaafd.

De kortgedingrechter velt zijn oordeel op 26 april. De play-offfinale start op 29 april.

