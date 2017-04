Crevits wil bemiddelaar voor kinderen die van school worden gestuurd

Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits denkt na over een onafhankelijk bemiddelaar voor kinderen die van school dreigen te worden gestuurd. Dat zei ze woensdag in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Uit het jaarverslag van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) bleek dinsdag dat er vorig jaar 2.387 leerlingen van school werden gestuurd.

Nooit eerder moesten zoveel leerlingen hun school verlaten als vorig jaar. Extra zorgwekkend is dat er bij die leerlingen 49 op de basisschool zaten.

Crevits werd woensdag over de kwestie ondervraagd door Caroline Gennez (sp.a), Elisabeth Meuleman (Groen), Jo De Ro (Open Vld) en Jos De Meyer (CD&V). ‘Eigenlijk is dit een blamage, niet enkel voor ons onderwijs, maar ook voor de spaakgelopen relatie tussen kinderen, ouderen en leerkrachten’, zei de minister. ‘Volgens de CLB’s zijn het bijna altijd dossiers die een oorzaak vinden in gedragsproblemen.’

Een oplossing ziet Crevits onder meer in de nieuwe mogelijkheid om een traject uit te werken voor een leerling, die in september werd ingevoerd. Via zo’n traject kan een leerling tot bezinning komen binnen of buiten de school. ‘Ten tweede vraag ik mij af of het niet opportuun zou zijn de mogelijkheid van een onafhankelijk bemiddelaar te voorzien. Soms zien ook de CLB’s immers geen uitweg meer.’

Desalniettemin kan zich volgens de minister ook dan nog steeds een situatie voordien waarbij uitsluiting de enige oplossing is.