Michel: ‘Ministers moeten loyaal zijn’

Op het kernkabinet zijn vandaag afspraken gemaakt over de communicatie. Premier Michel heeft daarbij ‘de loyauteit die ministers aan de dag moeten leggen’ benadrukt.

Het kabinet van de premier benadrukt dat de regering ‘de solide ambitie heeft om te blijven hervormen’. Daarom werden naast de communicatieregels ook werkafspraken gemaakt voor de komende drie maanden.

Concreet plant premier Michel drie ‘buitengewone thematische ministerraden’, over veiligheid en justitie, over economie en werk, over sociale zaken en strijd tegen armoede. De eerste staat gepland voor 13 mei op Hertoginnedal.

‘De eerste minister en het kernkabinet zullen de politieke en technische voorbereidingen van deze vergaderingen op zich nemen’, aldus het kabinet-Michel.