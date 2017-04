Een gescheiden moeder uit Merksplas, in de Kempen, moet een half jaar naar de cel omdat ze haar ex al jarenlang niet toelaat om de kinderen te zien. Zo'n celstraf is uitzonderlijk, maar volgens de rechter was er geen andere mogelijkheid meer, de vrouw negeerde alle uitspraken van de familierechter en ze weigerde om dwangsommen te betalen.

De strijd tussen de ouders is al aan de gang sinds 2012. De afspraak voor de familierechtbank was dat de kinderen elke veertien dagen een zaterdag bij hun vader mogen zijn.

‘Maar ik heb de kinderen de voorbije vijf jaar alleen gezien in de rechtbank. Een dwangsom van 1.000 euro per keer dat de kinderen niet kwamen werd opgelegd, maar genegeerd. Het bevel om mijn bezoekrecht te respecteren eveneens, op een paar maanden na. Toen werden de kinderen met boterhammen en snoep bij mij afgezet. Op die manier vervreemdden ze van me', aldus de vader in de rechtbank.

Het meest hallucinante verhaal werd opgetekend toen de man zei hoe zijn kinderen – twee meisjes – bij hem op de oprit bleven zitten en weigerden naar binnen te gaan. ‘Van 10.30 tot 19 uur hielden ze dat vol, ze spraken niet tegen mij. Ik sta ook elke veertien dagen voor een gesloten deur als ik hen wil ophalen. Dan is er niemand thuis. Ik heb al zes vonnissen in mijn bezit die me gelijk geven, maar ik heb de kinderen nog niet gezien.’

Een gerechtelijk expert stelde dat de vrouw extreme oudervervreemding veroorzaakt. ‘Er moet dwang worden uitgeoefend op de moeder’, concludeerde hij. Een psycholoog stelde dan weer bij de kinderen een extreme weerstand tegen hun vader vast.

De rechter zegt in zijn vonnis dat ‘de moeder bewust op negatieve wijze de houding van de kinderen tegenover hun vader beïnvloedt. Dat is onaanvaardbaar.’