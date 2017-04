Foto: An Nelissen

Ouders zijn doorgaans tevreden over de kinderopvang. Vreemd genoeg zegt dit niets over de kwaliteit van die opvang. Drie getuigenissen.

Er is geen rechtstreeks verband tussen de mate waarin ouders tevreden zijn over de kinderopvang en de kwaliteit van die opvang. Het is een opvallende conclusie van de nulmeting bij 400 opvanginitiatieven ...