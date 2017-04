Zuinigekoelkast.be helpt Belgen duurzaam besparen

Met het initiatief zuinigekoelkast.be wil Recupel de ecologische voetafdruk en energieconsumptie van de Belg verminderen. Sinds woensdag staat de website online en kan iedereen er berekenen of een nieuw toestel ook een lagere energiefactuur betekent. Dat meldt Recupel in een persbericht.

Met zuinigekoelkast.be wil Recupel de energieverbruiker zo goed mogelijk informeren. Paradepaardje van de website is de calculator waarmee iedereen kan nagaan of de vervanging van een bepaald elektrisch toestel ook een daling van de CO2-uitstoot, ergo een lagere energiefactuur, inhoudt. Recupel moedigt aan dat consumenten een beslissing kunnen nemen die zowel het milieu als de portemonnee ten goede komt.

Als tip geeft Recupel dat een koelkast van tien jaar oud beter vervangen wordt door een nieuwe, ook al werkt die nog goed. Het toestel zou te veel energie verbruiken, wat opgelost kan worden door een nieuw exemplaar in huis te halen. ‘Als we dat met z’n allen doen, maken we echt een verschil. En de natuur dankt je!’, klinkt het nog bij de vzw.

Op de website staan nog een resem tips. Zo mag een zuinige koelkast betaald worden met ecocheques, en maakt de aankoopprijs van de het toestel maar 20 procent van totale kosten uit. De overige 80 procent betaal je via je stroomfactuur.