‘Totale nucleaire oorlog kan elk moment uitbreken’

‘Trump maakt van het Koreaanse schiereiland de gevaarlijkste plaats ter wereld’. Dat zegt een Noord-Koreaanse official in navolging van de recente spanningen tussen de VS en Noord-Korea.

De Verenigde Staten voeren samen met Zuid-Korea militaire oefeningen uit nabij Korea. Kim In-ryong, een vertegenwoordiger van Noord-Korea binnen de VN, zegt dat die oefeningen de ‘grootste agressieve oorlogsoefeningen ooit’ zijn. Dat zei hij op een VN-bijeenkomst een paar dagen geleden. Eerst wenste hij iedereen een vrolijk Pasen, om dan daarna te zeggen dat er ‘op ieder moment een grote nucleaire oorlog kan uitbreken’, en dat zijn land ‘klaar is om te reageren op eender welke soort oorlog die de VS initieert.’

North Korea UN ambassador says he hoped people had a nice Easter. Then says "nuclear war may break out at any moment" pic.twitter.com/nKuKHOUOgV — Nick Bryant (@NickBryantNY) April 17, 2017

Mike Pence in Japan Foto: AP

Die waarschuwingen van de Noord-Koreaanse vertegenwoordiger komen er nadat Mike Pence, de vice-president van de VS die momenteel op bezoek is in de regio, verklaarde dat president Trump vastberaden is om nauw samen te werken met Japan, Zuid-Korea, ‘alle bondgenoten in de regio’, en China. Pence verzekerde Japan, dat in die regio bijzonder kwetsbaar is voor een mogelijke (nucleaire) aanval van Noord-Korea, dat de VS het land zal bijstaan, en dat de VS zullen streven naar een vredevolle oplossing voor de crisis.

Ook de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland maakt daar deel van uit. Zo zou het Amerikaanse leger bijvoorbeeld overwegen om Noord-Koreaanse testraketten uit de lucht te schieten. Vice buitenlandminister van Noord-Korea, Han Song-Ryol, verklaarde intussen aan de Britse zender BBC dat Pyongyang alleszins testen zal blijven uitvoeren, ‘zowel op wekelijkse, maandelijks als op jaarlijkse basis’, en dat er een totale oorlog zou volgen als de VS militaire actie zou ondernemen. Samen met onder meer China voeren de Verenigde Staten de diplomatieke en economische druk op Noord-Korea intussen op: ‘De VS zal elke aanval overwinnen met een ‘overweldigende reactie’.’

‘Altijd zorgen maken over nucleaire oorlog’

Foto: AFP

Nog volgens Pence is het geduld van Trump over de regio op. ‘We willen veranderingen zien. We willen zien dat Noord-Korea het roekeloze pad richting de ontwikkeling van nucleaire wapens verlaat. Ook het blijvende gebruik en het testen van ballistische raketten is onaanvaardbaar.’ Trump zelf voegde daar tijdens een persconferentie op het Witte Huis aan toe dat ‘Noord-Koreaans leider Kim Jong-un ‘zich moet gedragen’’.

In een ander interview zei Trump bovendien ‘dat men zich altijd zorgen moet maken over een mogelijke kernoorlog met Noord-Korea’: ‘We moeten afwachten wat er gaat gebeuren, maar het is een zeer lastige situatie.’