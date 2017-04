John Terry neemt met emotionele open brief afscheid van Chelsea

Maandag kondigde John Terry zijn vertrek bij Chelsea aan. De Engelse topverdediger verlaat de Blues na 22 jaar voor een nieuw avontuur. In een open brief neemt hij woensdag op de website van Chelsea afscheid.

“Dit was de zwaarste beslissing van mijn leven, voor mij en mijn familie. Maar ik heb altijd gezegd dat ik onder de juiste omstandigheden wilde vertrekken, op de correcte manier en op het goede moment. Dat is nu”, legt Terry uit. “Ik voel dat ik nog wedstrijden in mijn benen heb maar ik begrijp ook dat mijn kansen hier bij Chelsea beperkt zijn. Daarom is de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging.”

Terry speelde sinds zijn debuut voor de Londenaars in 1998 meer dan zevenhonderd wedstrijden, waarvan 578 als aanvoerder. Hij won onder meer de Champions League (in 2012), de Europa League, vier landstitels en vijf keer de FA Cup. Op zijn 36e is de centrale verdediger dit seizoen onder Antonio Conte echter helemaal uit beeld verdwenen.

“Deze club is 22 jaar mijn leven geweest. Ik heb tegen de allerbesten gevoetbald, records gebroken, prijzen gepakt. Hoe meer we wonnen, hoe groter mijn verlangen werd om nog harder te werken en mezelf en het team te pushen. Daardoor ben ik erin geslaagd Chelsea’s meest succesvolle kapitein te worden en ik ben er immens trots op in een naam te worden genoemd met Ron Harris, Peter Bonetti, Frank Lampard, John Hollins en andere clubgrootheden”, stelt de Engelsman.

Terry bedankt in de open brief clubeigenaar Roman Abramovich, de verschillende trainers met wie hij heeft samengewerkt, zijn teamgenoten en de fans. “De steun die jullie altijd hebben gegeven, aan mij en het team, is fenomenaal en was bepalend voor alle successen.”

“De armband kunnen dragen en jullie aanvoerder zijn, is ongetwijfeld een van de mooiste verwezenlijkingen in mijn leven. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen terugbetalen met mijn engagement en trouw. Ik hoop ooit op een of andere manier te kunnen terugkeren naar deze club”, besluit Terry.