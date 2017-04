Allereerste pretparkloop in Bobbejaanland

Productiehuis Yourin organiseert op zaterdag 20 mei de allereerste Urban Trail door een pretpark, in Bobbejaanland in Lichtaart.

De Pretparkloop is voor kinderen van zes tot zestien jaar en omvat een parcours van ruim drie kilometer met start in de nieuwe speeltuin Wondergarden. Van daaruit gaat het via onder andere Naga Bay, Forbidden Caves en El Rio naar het Cowboydorp. Via het doolhof, Indiana River en El Paso komen de deelnemers aan op het centrale plein.

Geen tijdopname

Ook voor wie niet loopt, zijn er tal van animaties. Een dj en verschillende straatacts staan in voor de ambiance op en rond het parcours. Elke deelnemer ontvangt na afloop een button en een verfrissend drankje. Iedereen kan in zijn eigen tempo, zonder tijdopname, het pretpark op deze unieke manier ontdekken. Het startschot wordt op 20 mei gegeven om 18 uur. De loop combineren met een hele dag in het pretpark Bobbejaanland kost dertig euro.