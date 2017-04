Vijf van deze elf maken kans op het Franse presidentschap

Met 11 in totaal zijn ze, de mannen en vrouwen die strijden om het presidentschap in Frankrijk. Vijf ervan springen erboven uit. De zes anderen zullen geen vijf procent van de stemmen halen bij de eerste ronde van de verkiezingen op 23 april, zo wordt verwacht. De Franse media focust dan ook vooral op die 5 ‘topkandidaten’. Ook wij zetten even op een rij om wie het gaat, en wat we van hen mogen verwachten.

De peilingen voorspellen een politieke thriller in Frankrijk. 4 kandidaten zweven op amper een paar procentpunten van elkaar: het verschil tussen Emmanuel Macron, die met 22 procent aan kop ligt in de peilingen, en François Fillon, die vierde staat met 19 procent, is nauwelijks 3 procent. Het toont hoe onbeslist de Franse kiezer is. Maar het toont ook dat het resultaat van de eerste ronde van de Franse verkiezingen, zondag 23 april, onvoorspelbaarder is dan ooit.

Marine Le Pen (48) | Front National: voor ons misschien wel de meest bekende kandidate. Marine Le Pen is de kopvrouw van de populistische partij Front National. Haar vader Jean-Marie deed eerder al een gooi naar het presidentschap. Zo haalde hij in 2002 de tweede ronde. Dochter Le Pen probeert wel de uiterst extreemrechtse en racistische stempel die haar vader op Front National had gedrukt, wat weg te gommen. Ze neemt afstand van het meest radicale gedachtegoed van haar vader (zoals van zijn antisemitische uitspraken) en probeert zo een bredere achterban aan te spreken.

Marine Le Pen, die ook in het Europese parlement zit, staat voor een sterk protectionistisch beleid voor Frankrijk: ze wil het land uit de EU, pleit voor een vertrek uit de NAVO en wil ook een einde maken aan medere handelsverdragen. Ze is ook tegen de komst van vluchtelingen naar Europa en spreekt zich sterk uit tegen de Islam.

Emmanuel Macron (39) | En Marche!: Macron is de jongste presidentskandidaat in deze race. Hij was twee jaar lang minister van Economie in de regering van premier Valls. Een tijdje was hij ook Valls’ partijgenoot bij de socialisten, maar Macron is intussen al een zevental jaar onafhankelijk politicus. Hij komt dan ook op met een eigen beweging als onafhankelijk presidentskandidaat.

Macron is uitgesproken pro-Europees. Hij pleit voor een open beleid en staat voor globalisering. De jonge politicus wil ook de Franse economie grondig hervormen en de arbeidsmarkt flexibiliseren. Hij focust zich op de kiezers in het centrum, en dat wordt ook weerspiegeld in wat hij denkt over bijvoorbeeld de aanpak van terreur of de vluchtelingenproblematiek: daarin neemt hij gematigde standpunten in. Hij omschrijft zichzelf als noch links, noch rechts.

Benoît Hamon (49) | Parti Socialiste: Hamon is voormalig minister. Van 2012 tot 2014 was hij minister van Sociale Economie en Consumptie. Nadien bekleedde hij ook nog de functie van minister van Onderwijs. Eerder was hij ook Frans volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement. BenoÎt Hamon behoort tot de linkervleugel van de PS. Hij pleit voor een universeel basisinkomen en is ook een groot pleitbezorger van milieumaatregelen, zoals bijvoorbeeld het weren van ale dieselwagens uit Frankrijk. Daarnaast staat hij ook voor institutionele hervormingen en wil hij een 32-urige en 4-daagse werkweek als norm. Omdat hij relatief onbekend is, wordt hij niet automatisch geassocieerd met het beleid van partijgenoot President Hollande, wat voor Hamon een troef kan zijn.

François Fillon (63) | Les Republicains: Onder zijn partijgenoot Nicolas Sarkozy was François Fillon vijf jaar lang premier. Daar heeft hij echter geen al te grote indruk gemaakt, waardoor Fillon destijds bestempeld werd als ‘Mr. Nobody’. Nochtans had Fillon op dat moment als meer dan 30 jaar politieke ervaring op de teller staan. Als presidentskandidaat staat Fillon voor een conservatieve koers en pleit hij voor economische hervormingen. Zo wil Fillon de macht van de vakbonden inperken, wil hij de pensioenleeftijd tot 65 jaar verhogen en pleit hij ervoor om een half miljoen overheidsbanen te schrappen. Door zijn boek over islamitisch totalitarisme werd Fillon kreeg de populariteit van de Republikeinse presidentskandidaat afgelopen zomer een boost. Maar door een schandaal in verband met een nepjob voor zijn echtgenote, ligt de presidentskandidaat al enkele weken onder vuur.

Jean-Luc Mélenchon (65) | La France insoumise: BenoÎt Hamon wordt binnen de partij van de socialisten als een zeer linkse kandidaat beschouwd, maar Jean-Luc Mélenchon is een uiterst linkse kandidaat en is daarin redelijk radicaal. Hij verliet in 2009 de PS omdat hij de partij niet links genoeg vond. Een paar jaar later deed hij al een gooi naar het presidentschap. Hij werd in de eerste ronde vierde met 11,1 procent van de stemmen. Mélenchon pleit onder andere voor een burgerparlement. Dat parlement zou dan een nieuwe grondwet moeten schrijven. Daarnaast wil Mélenchon ook een terugtrekking van Frankrijk uit de Europese verdragen en staat hij voor een verdeling van de welvaart. Zo is een van de programmapunten van de extreemlinkse kandidaat een wettelijk maximuminkomen van 400.000 euro per jaar. Mélenchon wil ook de pensioenleeftijd verlagen tot 60 jaar. Nog een opvallend programmapunt: de Fransen moeten minder vlees eten en Frankrijk moet zich specialiseren in het kweken van algen als vleesvervangers.

De zes kandidaten die geen vijf procent halen

N athalie Arthaud | Lutte ouvrière: Of ook de 'arbeidersstrijd'. De extreem-linkse Arthaud komt op voor de rechten van de arbeiders. Concreet wil ze het onmogelijk maken voor werkgevers om mensen te ontslaan. Vluchtelingen worden door haar best met 'open armen' ontvangen. Kapitaal moet volgens haar ook zwaarder belast worden. In opiniepeilingen ontvangt Arthaud amper 0,5 procent steun.

Philippe Poutou | Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA): Poutou, ook wel bekend als de Robin Hood kandidaat, wil vooral een herverdeling van rijkdom. Fransen moeten vroeger op pensioen kunnen gaan, en zouden ook minder moeten werken voor het loon dat ze nu ontvangen. In opiniepeilingen schommelt Poutou rond 5 procent.

Jean Lassalle | Résistons: 'De herder in het Elysée', zo titelde Lassalle zijn boek. Al veertig jaar is hij burgemeester van de berggemeente Lourdios-Ichère in de Pyreneeën. Vorig jaar nog zetelde hij in de centrumpartij MoDem van François Bayrou. Met 'Résistons" wil Lassalle de focus terug op Frankrijk leggen, niet Europa en de rest van de wereld.

Nicolas Dupont | Debout la France: De eurosceptische kandidaat Dupont wil, net zoals Lassalle, meer soevereiniteit voor Frankrijk. De euro is volgens hem een slechte zaak, naast globalisering. Ver was Dupont niet verwijderd van vijf procent: hij schommelt momenteel rond 4 procent in de peilingen.

François Asselineau | Union Populaire Républicaine: De partij van Asselineau positioneert zich tussen rechts en extreem-rechts. De grootste vijand? Amerika, die volgens Asselineau verantwoordeiljk zijn voor de opkomst van het Front National, de oprichting van de Europese Unie en allicht het belangrijkste: terrorisme. Frankrijk moet volgens hem terug een leidende rol innemen, zonder al te veel migratie, zonder de NAVO en zonder de EU.

Jacques Cheminade | Solidarité et Progrès: Het is geen mop, Cheminade wil de ruimte veroveren. Met grote ruimteschepen moet de mens de maan zo snel mogelijk de maan industrialiseren, en zo op termijn ook op de planeet Mars terechtkomen. Het is de derde keer dat Cheminade meestrijdt. Hij haalt in de peilingen amper één procent.

Het verloop

De Franse presidentsverkiezingen verlopen in niet één, maar twee ronden. Komende zondag, 23 april, vindt de eerste ronde plaats. Twee weken later zullen de twee kandidaten die het sterkst uit de eerste ronde kwamen, in een soort finale het tegen elkaar opnemen.

Vier Franse presidentskandidaten - François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron en Jean-Luc Mélenchon - maken volgens een peiling van Ipsos allemaal kans om door te gaan naar de tweede ronde. Voor die peiling waren het de hervormingsgezinde Macron en extreem-rechtse Le Pen die de peilingen aanvoerden met 24 procent. Door de laatste peiling is het niet ondenkbaar dat de Fransen op 7 mei moeten kiezen tussen een extreem-linkse en een extreem-rechtse kandidaat.



De peiling werd uitgevoerd met een steekproef van 1509 Franse kiezers. Belangrijk is de foutenmarge van 2,7 punten, of ook het betrouwbaarheidsinterval. Hoewel de kandidaten allemaal dicht op elkaar zitten qua percentage, is het niet duidelijk hoe dicht dat in de werkelijkheid is. Welke twee kandidaten er overblijven voor de eindspurt voor 7 mei, kan dus niet gezegd worden.